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Sanallıktan kurtulan Argıncık artık mahalle!

Kocasinan ilçesi sınırları içinde sanal bir semt olan Argıncık bölgesi, civarında bulunan 14 mahalle ve 100 bini aşan nüfusuyla merkez ilçe olamadı ama son alınan Kocasinan Belediye Meclisi kararıyla sanallıktan kurtarılarak mahalle şekline dönüştürüldü.

Sanallıktan kurtulan Argıncık artık mahalle!

Mevcut haliyle sadece sanal, hayalet bir semt olan eski Argıncık, hiçbir idari yerleşim biriminde isim olarak kullanılmıyordu. Böylece adeta adı olan ve fakat ne ilçe, ne mahalle, ne köy, ne semt veya ne de bir bölge ismi olan, 500 yıllık Argıncık ismi artık, bu bölgede bir mahalle olarak yaşatılacak.



Kocasinan İlçesinde bulunan bazı mahallelerinin birleştirilmesi konusunda hazırlanan ve 116 mahallenin 92’ye düşürülmesi konusundaki komisyon raporu ile mahalle şekline dönüştürülen Argıncık mahallesinde sınırları içine giren bölgeler şunlar: 



Cengiz Topel, M. Akif Ersoy, Argıncık Camikebir, Pervane Mah. Bekir Yıldız Bulvarı Doğusu, Cumhuriyet Mah. Bekir Yıldız Bulvarı Doğusu, Alsancak Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Doğusu.
Kocasinan Bölgesinde merkezi bir semt olan Argıncık’ta yapılacak yeni imar faaliyetlerinde, bu düzenlemenin olumlu olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.



Kent merkezine en yakın  semtlerden  olan Argıncık Mahallesi’ndeki çarpık kentleşmenin önüne geçilerek düzenli imar faaliyetleriyle önemli bir kentsel dönüşüm alanı olması bekleniyor.
Özel haber / Kayseri Gündem 
 

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