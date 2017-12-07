Sanallıktan kurtulan Argıncık artık mahalle!

Mevcut haliyle sadece sanal, hayalet bir semt olan eski Argıncık, hiçbir idari yerleşim biriminde isim olarak kullanılmıyordu. Böylece adeta adı olan ve fakat ne ilçe, ne mahalle, ne köy, ne semt veya ne de bir bölge ismi olan, 500 yıllık Argıncık ismi artık, bu bölgede bir mahalle olarak yaşatılacak.







Kocasinan İlçesinde bulunan bazı mahallelerinin birleştirilmesi konusunda hazırlanan ve 116 mahallenin 92’ye düşürülmesi konusundaki komisyon raporu ile mahalle şekline dönüştürülen Argıncık mahallesinde sınırları içine giren bölgeler şunlar:







Cengiz Topel, M. Akif Ersoy, Argıncık Camikebir, Pervane Mah. Bekir Yıldız Bulvarı Doğusu, Cumhuriyet Mah. Bekir Yıldız Bulvarı Doğusu, Alsancak Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Doğusu.

Kocasinan Bölgesinde merkezi bir semt olan Argıncık’ta yapılacak yeni imar faaliyetlerinde, bu düzenlemenin olumlu olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.







Kent merkezine en yakın semtlerden olan Argıncık Mahallesi’ndeki çarpık kentleşmenin önüne geçilerek düzenli imar faaliyetleriyle önemli bir kentsel dönüşüm alanı olması bekleniyor.

Özel haber / Kayseri Gündem

