"Sanatçı tercihi yanlış"

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Öncelikle yeni dönemde Kayserispor’a başarılar diliyorum. Güzel bir stadı var. Kayserispor’un Süper Lig’de olması tabi ki önemli. Hep birlikte desteklemeliyiz. Sezon açılışının yapılması da gerekiyor. Motive olmak için bu gerekli. Ancak bilindiği üzere Kayseri muhafazakar bir kent. O akşam sanatçı tercihinde bir yanlışlık vardı bize göre. Kayseri’ye hiç yakışmadı. Yetkililer her halde bunu değerlendirecektir. Bundan sonra yapacakları programlara kentin muhafazakarlığını, toplumun dini inançlarını göz önünde bulundurarak bu ve benzeri sanatçıları böyle organizasyonlara getirmezler. Hakikaten böyle şeyler istemiyoruz. Bizi bilen, anlayan sanatçılar olursa daha iyi olur düşüncesindeyiz.”

Kayseri Gündem



