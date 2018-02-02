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Sanayi sitesinde korkutan yangın 

Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 işyerinde de maddi hasar meydana geldi. 

Sanayi sitesinde korkutan yangın 

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi 6152. sokakta bulunan bir dükkanda yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve tehlikesine karşı AFAD ekibi sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.



Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonucu 3 dükkanda maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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