Nursaçan, "Ömür sermayemizden bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bizlere düşen görev, aldığımız her nefesin kıymetini bilmek, her yönüyle geçmişin muhasebesini yaparak, geleceğe dair çizilecek hedefleri sağlıklı bir şekilde belirlemek olmalıdır" ifadesine yer verdiği mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada sanayicilerimize kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz. Hep birlikte hizmet çıtasını daha da yükselteceğiz. Ülkemiz için, milletimiz için, büyük Türkiye ideali için her türlü fedakârlığı gösteren sanayicilerimizle, girişimcilerimizle ve tüccarlarımızla ne kadar gurur duysak azdır.



Ülke olarak hassas günlerden geçiyoruz. Zamanın kıymetini de bilerek, kısır, içi boş, yersiz ve gereksiz tartışmaları bir kenara bırakarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılması için çaba ve gayret göstermeliyiz. Zira, yaptıklarımız kadar yapamadıklarımızdan da hesaba çekileceğimizi bilerek hareket etmek ve ona göre davranmak mecburiyetindeyiz.



İş dünyası olarak, Türkiye’de yaşanmakta olan gelişim ve değişim hamlesinden daha da güçlenerek çıkacağımıza olan inancımız tamdır.



Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu, barış, huzur, mutluluk, güven ve istikrar getirmesini diliyorum."