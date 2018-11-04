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Saniyelerle Sınavı Kaçırdılar

Bugün yapılan KPSS ön lisans sınavına saniyelerle geç kalan adaylar ve yakınları, binaların girişinde görevlilerle tartışarak gözyaşlarına boğuldu.

Saniyelerle Sınavı Kaçırdılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı bugün başladı. 15 dakika kuralının uygulandığı 2018 KPSS ön lisans sınavı saat 10.15'te başladı. Birçok aday sınava saniyelerle yetişirken, tüm uyarılara rağmen geç kalan adaylar da salona alınmadı.

Sınavı saniyelerle kaçıran Büşra ismindeki bir aday ve yakınları, kapıdaki görevlilere uzun süre dil döktü. İçeri alınmayan adaylar gözyaşlarına boğulurken, Büşra isimli aday tüm ısrarlara rağmen salona alınmayınca baygınlık geçirdi.
112 ekiplerinin müdahale ettiği aday, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA

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