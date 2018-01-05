Sarıkamış şehitleri için Erciyes’te yürüyüş 

7 Ocak Pazar günü Erciyes Dağında gerçekleştirilecek olan ve vatandaşların da katılım sağlayabileceği yürüyüşle ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Gençlerimize tarihi ve kültürel mirasımızın daha iyi tanıtılması çerçevesinde Sarıkamış ruhunun ülke genelinde canlılığının sürdürülmesi Sarıkamış’ın manevi ikliminin toplumun tüm bireyleri tarafından yaşanabilmesi için Sarıkamış’taki yürüyüş programıyla aynı gün ve aynı saatte olmak üzere Erciyes Dağında 2 km’lik parkurdan oluşan yürüyüş programı düzenlenecektir. 07 Ocak 2018 Pazar günü saat 10.30’da Hisarcık kapı mevkiinden Tekir kapı mevkiine kadar yapılacak yürüyüşe katılan kişilere bere, eldiven, atkı dağıtımının yapılması. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği tiyatro topluluğu tarafından Sarıkamış Şehitleri temalı tiyatro sahnelenecektir. 07 Ocak 2018 Pazar günü yürüyüş bitiminde katılımcılara çorba ve tatlı ikramı yapılacaktır. 07 Ocak 2018 Pazar günü saat 10.30’da yürüyüş başlatılacaktır.”



Açıklamada, yürüyüşe katılacak vatandaşlar için, 7 Ocak Pazar günü, saat 09.15’te Cumhuriyet Meydanından ücretsiz otobüs kaldırılacağı ifade edildi.

İHA