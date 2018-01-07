Sarıkamış şehitlerimiz Erciyes'te anıldı

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve yüzlerce vatandaş katıldı.







2 kilometrelik yürüyüş başladığı sırada, etkinlikte görev alan, Sarıkamış'taki askerleri temsili olarak canlandıran 5 öğrenci vatandaşların dikkatini çekti. Bir askerin silah arkadaşını sırtına aldığı, bir askerin sancağı tuttuğu, bir askerin de yine silah arkadaşına sarıldığı anı canlandıran öğrencileri gören herkes durarak bu anı fotoğraflamak için cep telefonlarına sarıldı.







2 kilometrelik parkuru tamamladıktan sonra tören alanına gelen katılımcılar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.







Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından törende Vali Süleyman Kamçı, "Birinci Dünya Savaşı'nda 22 Aralık 1914 ile 5 Ocak 1915 arasında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı, on binlerce vatan evladımızın bir bıçak kadar keskin olan ayaz ve bir kurşun olup yağan kara yenik düşerek şehit olduğu tarihimizin en acı hatıralarından birisidir.







Sarıkamış'ta bedenleri buz tutuğu halde son nefeslerine kadar mücadele eden kahraman ecdadımızın aziz hatıralarını yaşatmak üzere bir çok etkinlikler düzenleniyor. Sarıkamış memleketimizin dört bir yanından gelerek kutsal bildiği değerler için canını feda etmekten çekinmeyen Mehmetçiğimizin ölümsüzlük destanıdır" diye konuştu.







Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise yaptığı konuşmasında, "103 yıl önce Sarıkamış'ta sadece düşman ile değil doğanın en zor şartları ile mücadele edilerek bir destan yazılmıştır. Bu destan bazı kaynaklara göre eksi 40 derecede yazılan bir destandır. Üstelik şimdi bizim üzerimizdeki modern kıyafetler olmadan o zor şartlarda kahramanların yazdığı bir destandır" ifadesini kullandı.







Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, "103 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin kahramanı yad etmek, gençliğin şühedanın izinde olduğunu göstermek için buradayız.







Bizim tarihimizde zaferler kadar acılar da oldukça büyük yer tutar. Yemen'de kızgın çöllerde, Çanakkale'de derin sularda vatanı için yitip giden Anadolu çocuklarının hikayesi buradadır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından şiirler okundu ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

İHA