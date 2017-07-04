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Sarıoğlan 3.6 ile sallandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. 

Sarıoğlan 3.6 ile sallandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olarak belirlenen ilk depremin saat 09.55'te 3.6 şiddetinde, ikinci depremin ise saat 10.09'da 1.9 şiddetinde belirlendiği öğrenildi.
Depremin 3.2 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.  İHA
 

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SarıoğlanSallandı
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