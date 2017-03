Sarıoğlan Belediye Başkanı Yıldız yargılanacak

Yıldız hakkında, "ihtara rağmen süresinde mal bildiriminde bulunmama, haksız mal edinme, kaçırma veya gizleme, irtikap, rüşvet, zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme" suçlarından hazırlanan iddianame, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Bir süre önce AK Parti'den ihraç edildiği bildirilen Yıldız, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.



Yıldız’dan açıklama

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Yıldız, her kamu görevlisi ve belediye başkanının görev yaptığı süre içinde birçok iftira ve kumpasla karşı karşıya kaldığına, yargılandığını söyledi. Yıldız, kendisinin de geçen üç yıllık süre içinde benzer nedenlerle soruşturma geçirdiğine dikkat çekti. Başkan Yıldız, adalete güvendiğini, hiç kimsenin de yargıdan korkmamasını dile getirerek şunları söyledi,

"Göreve geldiğim günden bu güne, yapılan ve atılan iftira, kurulan kumpaslar, yolsuzluklar, haksızlıklarla mücadele ettim. Bu nedenle olmadık olumsuzluk, haksızlık, suçlamalarla karşı karşıya kaldım. Kimsenin almadığı riski alarak, Sarıoğlan'ın kalkınması için bazı yatırımlar yaptım. Elbette bu yatırımlar birilerinin uykusunu kaçırdı, haksız kazancını düşürdü. Zaten şahsıma yönelik iftiralar göreve geldikten kısa bir süre sonra birilerinin musluğunu kesmemle başladı. Sonrası yıllarda ise her nedense, hep yatırımların, hizmetlerin açıldığı, paranın geleceği günlerde oldu. Bu tesadüf mü yoksa bilinçli bir ilçenin kaderi ile oynanması mı? Bu kişiler her nedense hep basın üzerinden bunu gündeme getiriyor. Kimin elinde ne belge, bilgi varsa gidip devletin polisine, adliyesine teslim etsin. Ama basın üzerinden böyle Sarıoğlan'a ve halkına zarar vermesin. Ama ben hodri meydan dedim. Artık eskisi gibi olmayacak. Kim ne yapıyorsa bunun cezasını yasal yollardan çekecek. Yasal ne kadar hakkım varsa kullanacağım ve kullanmaktan çekinmeyeceğim."

