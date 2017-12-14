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Sarıoğlan belediyesi eski başkanına hapis şoku!

İftiradan 10 ay ceza aldı

Sarıoğlan belediyesi eski başkanına hapis şoku!

Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız, yargılandığı davada iftira suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı paraya çeviren mahkeme Yıldız'ın 6 bin lira ödemesine hükmetti.
İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan sonrasında hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız, geçen 1 Ağustos'ta Belediye Yazı İşleri Müdürü Hikmet Gökkurt’un diplomasının sahte olduğu iddiasında bulunup, suç duyurusunda bulunmuştu. 
Şikayetçi oldu
Bunun üzerine açık öğretim fakültesi diplomasını mahkemeye sunan Gökkurt, kendisine iftira attığını söylediği Yıldız'dan şikayetçi oldu.
Sarıoğlan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın önceki gün ki  duruşmasında başka suçtan K1 tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan Ali Osman Yıldız, hazır bulundu. Mahkeme sanık Yıldız'a iftira suçundan 10 ay hapis cezası verdi, bu cezayı da 6 bin lira paraya çevirdi.
(milligazete)

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