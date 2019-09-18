Sarıoğlan’daki iğrenç olaya yayın yasağı getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmanın kapalı yapılmasını talep eden dilekçeyi mahkemeye verdi. Savcı, ara mütalaasında hüküm kesinleşinceye kadar yayınların sınırlandırılmasını mütalaa verdi.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi bugün ilk celsesi görülecek dava dosyasını inceleyip, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin yayın yasağı talebini kabul ederek, “mağdur çocuğun hakları ile toplum sağlığı ve ahlakını korumak amacıyla görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasına 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi gereğince hüküm kesinleşinceye kadar sınırlandırmasına” oy birliği ile karar verdi.



Yayın yasağı kararı, RTÜK ve Basın İlan Kurumu’na da gönderildi.

