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Sarız Helikopter Pisti Hizmete Girdi

Sarız ilçesine yapılan ve bölgedeki sıkıntıyı büyük ölçüde giderecek olan helikopter pisti, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Sarız Helikopter Pisti Hizmete Girdi

Törene Sarız İlçe Kaymakamı İhsan Maskar, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili İsmail Özdemir ile Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli, MHP ilçe Başkanı Hayrullah Kökoğlu, AK Parti ilçe Başkanı Hulusi Kara, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaş yer aldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Baki Bayrak” Bugün bir emeğin karşılığı olan bu projenin açılması bizleri oldukça mutlu etmiştir. İnşallah Sarız’ımız için aşkımız daha çok yapılacak işimiz var. Emeği geçen mesai arkadaşlarım başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. ” dedi.

Milletvekili İsmail Özdemir ise ” Helikopter pistinin açılışının Sarız halkına hayırlı olmasını dilerim. Biliyorsunuz ki teknolojide ulaşımda ve bilimde önemli değişimler yaşanıyor. Bu değişimleri en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaştırdığımızda, kamu hizmetlerinden vatandaşlarımız en üst düzeyde faydalanmış olurlar. Burada helikopter pistinin açılmasıyla acil hastalarımızın daha kısa zamanda donanımlı hastanelere ulaştırılması ve gerektiğinde teknolojik imkânların buradaki hastanemize sevki mümkün olacaktır. Bu hizmetlerin gerçekleşmesi için destek veren, emeği geçen başta İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli olmak üzere herkese teşekkür ediyor, bu hizmetin Sarız’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Ali Ramazan Benli” Kayseri’mizin 2020 yılının ilk projesi yeni yapılacak olan Sarız Hastanesi olmuştur ve bu helikopter pisti ile hizmetlerimizi taçlandırdık , yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

İHA

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