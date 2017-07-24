Şarkışla’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Şıranlı (60) yönetimindeki 16 JBE 55 plakalı arazi tipi araç, Sivas-Kayseri karayolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında Ferdi Yöntem (34) idaresindeki 60 SD 160 plakalı kamyonun arka çamurluğuna çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu.





Bu arada İsmail Savaşçı (55) yönetimindeki sebze yüklü kamyon da orta refüje çıkan arazi tipi araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.











Kazada yaralanan sürücüler Şıranlı ve Savaşçı, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.









Etrafa saçılan sebzeler nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Sebzelerin toplanmasının ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. (AA)