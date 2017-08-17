Savaşın aldığı uzuvları Türkiye verdi

Savaşın canlarını bağışladığı ama uzuvlarını aldığı 6 yaşındaki Mahmut Salih, 7 yaşındaki Ali Veys ve 14 yaşındaki Muhammed El Muhammed’in yaraları Türkiye’de sarıldı. Mahmut Salih kalçadan itibaren sağ bacağını, Ali Veys dizden itibaren sağ bacağını, Muhammed El Muhammed ise sol kolunu kaybetti. Bombaların aldığı uzuvların yerine, Kayseri Ensar Hareketinin destekleriyle, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) tarafından İstanbul’da protez kol ve bacaklar takıldı.



Bakkala gidiyordu, üzerine bomba düştü

Halep’te evden bakkala giderken üzerine gelen bomba sonucunda ayağını kaybeden Ali Veys, “Sonra hastaneye gittik, ayağımı kaybettim. Ondan sonra da Türkiye’ye geldik, İstanbul’da ayağımı yaptılar. Şimdi yürüyebiliyorum ve mutluyum” dedi.







Hem babasını hem ayağını kaybetti

1 yıldır Türkiye’de olduklarını söyleyen Mahmut Salih ise, “Dışarıda oynarken uçak geldi ve varil bombası attı. Sonra hastaneye gittik, yarayı diktiler ve anneme gönderdiler. Babamı da Halep’te yolda bomba ile vurmuşlar. Sonra Kayseri’ye geldik ve dernek bizimle ilgilendi. Şimdi yürüyebiliyorum, çok memnunum. Türk insanlarına çok teşekkür ederim” diye konuştu.



Protez koluna sarılıp uyudu

Protez kolu takıldığı gün, koluna sarılıp uyuyan Muhammed El Muhammed da başına gelenleri şöyle anlattı:

“Ben ve babam evde oturuyorduk, uçak geldi vurdu. Benim kolum koptu, babamın da ayağı kesildi, ayağı kesildikten sonra da öldü. Sonra Türkiye’ye geldik, Kilis’teki hastaneye götürdüler. Oradan da Kayseri Annem ve abimle birlikte yaşıyoruz şimdi. Dernek bizi buldu, sonra İstanbul’a götürdüler ve kol takıldı. Bir buçuk ay sürdü kol takılması. Sevincimden koluma sarılıp yattım.”







Birkaç iyi adamın girişimi

Konuyla ilgili bilgi veren Kayseri Ensar Hareketi Gönüllüsü Ahmet Aydan Bekar, bir ay süren işlemlerin sonunda protez uzuvlarına kavuşan çocukların artık mutlu olduğunu dile getirdi. Ensar Hareketinin hiçbir dernek, vakıf ya da cemaatle ilişkisi olmadığını vurgulayan Ahmet Aydan Bekar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri Ensar Hareketi birkaç arkadaşın savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan insanlarla ilgili ne yapabiliriz sorusu üzerine ortaya çıkan bir hareket. Önce hiçbir gelirimiz yoktu. Tanıdıktan, eşten, dosttan gelen yardımlarla bu işe başladık. İlk başta ev eşyası yardımına başladık. Sonra daha da yaygınlaştı, sosyal medya sayfalarımızdan insanlar bize ulaşmaya başladılar ve halka genişledi. Erzak, ailelerin aylık giderleri; faturalar, kira bedelleri gibi bunları karşılamaya başladık. Bazen de, bu üç çocuğumuzda olduğu gibi sağlıkla ilgili yardımlar yapmaya çalıştık.”



"İki sokak ötede belki bir muhtaç vardır"

İnsanların kendilerine sosyal medya hesaplarından ulaşabileceğini belirten Ahmet Aydan Bekar, “İnsanlar bazen bize yardım edecek kimseyi bulamadıklarını söylüyor. Onlara önerim, hayatın sadece kendi çevrelerinden ibaret olduğunu düşünmesinler. Evlerinden kendi mahallelerinden çıkıp dışarıdaki dünyayı gözlemlesinler. Muhtaç insan sayısı gerçekten çok” ifadelerini kullandı.