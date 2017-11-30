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SAVCI KILIÇDAROĞLU’NDAN BELGELERi iSTEDi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarıyla ilgili harekete geçti. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'ndan açıkladığı belgeleri istedi.

SAVCI KILIÇDAROĞLU’NDAN BELGELERi iSTEDi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:
28/11/2017 tarihinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda yapmış olduğu konuşmasında; BELLWAY LTD isimli ve yurt dışında faaliyet gösteren şirkete usulsüz para aktarıldığı iddia edilerek buna ilişkin swift mesajları ve dekontları bulunduğunu ileri sürdüğü, adı geçen şirket yetkilisinin de belgelerin sahte olduğunu belirtmesi nedeniyle olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

CHP Genel Merkezi'nden iddia edilen hususlarla ilgili tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi CMK 332 maddesi kapsamında yazılı olarak istenmiştir.
TAKVİM

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