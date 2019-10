“Savunma sanayinde dışa bağımlılığımız yüzde 30’ların altına indi”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kayseri’de A400M Uçakları Retrofit Sözleşme İmza Törenine katıldı. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.



Törende bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye’de bugüne kadar yapılanlarla savunma sanayinde dışa bağımlılığın yüzde 80’lerden yüzde 30’ların altına indirdiklerini söyleyerek, “Milletleri tarih sahnesinde var kılan en önemli faktör sahip oldukları karakterlerdir. Zaman içerisinde çok şey yaşanır. Bir sürü badire atlatılır. Gün olur yok olmak ile var olmak arasında ince çizgiye kadar gidilir. İşte tüm bunlardan ancak karakter sahibi milletler sıyrılıp çıkar ve tarih yolculuğunda gururla yürümeye devam eder. Hiç şüphe yok ki bunu da silahlı kuvvetleri yani orduları sayesinde gerçekleştirirler. Çünkü sahip olunan karakteristik özelliklerin tamamı en çok ordularda vücut bulur. Allah’a binlerce kez şükür olsun ki, milletimiz karakter sahibi bir millet, gözbebeğimiz ordumuzda milletimizin tüm karakteristik özelliklerini bünyesinde taşıyan Peygamber ocağımızdır. Dün olduğu gibi bugün de ordumuzun bilgi birikimi, donanımı, disiplini, kudretli personeli ve görevlerindeki üstün başarı bizleri her zaman gururlandırmaktadır. Bunun yanında ordumuzu her daim güçlü kılmak, çağın gelişimini takip ederek en yeni teknolojilerle silahlı kuvvetlerimizi donatmak ve bunu milli savunma sanayimiz ile savunma altyapımızı gerçekleştirmekle mümkündür. Tarihsel geçmişimizin yanında günümüzde yaşanan küresel çalkantılar, yakın bölgemizde yaşanan hadiseler ve dünyanın genel gidişatı her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da çok güçlü olmamız gerektiğini zorunlu kılmaktadır. Özellikle son 17 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirilen politikalar ve yatırımlarla savunma sanayi alanında adeta bir devrim gerçekleştirmiş durumdayız. Bugün ülkemizde 700 ayrı savunma sanayi projesi yürütülüyor ve proje hacmi itibariyle sektörde 60 milyar dolarlık bir büyüklük var. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına giren 5 firmamız bulunuyor. Bugüne kadar yapılanlarla savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80’lerden yüzde 30’ların altına indirdik. Daha önceleri neredeyse yok denilecek seviyede olan savunma sanayindeki araştırma ve geliştirme harcamaları, bugün 1.5 milyar dolara yaklaştı” şeklinde konuştu.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, “A400 uçaklarının bakım, onarım, iyileştirilmesine yönelik yapılacak olan anlaşmanın ülkemize, milletimize, silahlı kuvvetlerimize ve AIRBUS firmasına hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa Hava Kuvvetleri’nin gelecek nesil taktik ve lojistik hava nakliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Türkiye’nin katılımıyla 1980’li yıllarda başlatılan yeni nesil nakliye uçağı tedarik projesi olan A 400M projesinde Türkiye toplam 10 adet uçak tedarikiyle projenin önemli bir ortağı durumundadır. Türk Havacılık Sanayi’nin Avrupa Havacılık Sanayi’ne entegrasyonu yönünde atılan en önemli adımı oluşturan A 400M programında Türkiye’nin Türk Havacılık Sanayi Anonim Şirketi ve TÜSAŞ Motora Sanayi anonim Şirketi firmaları görev almaktadır. Program kapsamında TÜSAŞ tarafından birçok uçak ve motor yapısal malzemesinin tasarım imalatı yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Eskişehir’de bulunan Birinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde bulunan Uçak Bakım Onarım ve Sistem entegrasyonu ile hava kuvvetlerimiz F 16 uçaklarının tedarikinde adeta bir basamak atlamıştır. A 400M uçaklarının tedarikiyle de nakliye uçak teknolojisinde benzer şekilde önemli kazanımlar elde edecektir. Savunma Sanayimizin özellikle tasarım konusunda yeni bir boyuta geçmesini sağlayan A 400M projesi hava kuvvetlerimizin ve askeri fabrikalarımızın ulaştırma uçaklarında sahip olduğu bakım yeteneğini de mutlak surette ileri seviyelere taşıyacaktır. Bu kapsamda kökleri 1926 yılına kadar uzanan 2. Hava Bakım Fabrikamız 2018 yılında A 400M bakımlarını Kayseri’de yaparak önemli bir başarıya imza atmıştır” diye konuştu.



Konuşmaların ardından A400M Uçakları Retrofit Sözleşmesi imzalandı.