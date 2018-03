SBS Kalkıyor, Dershaneler Kapanıyor

Nabi Avcı milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli bir haberi de açıkladı: Dersaneler kapanıyor.. Dershanelerin kapatılacağını belirten Avcı, "Amacımız nitelikli kuruluşların özel eğitim kurumlarına dönmesi" dedi.

İşte Nabi Avcı'nın açıklamalarının satır başları

SBS OLMAYACAK

Öğrencilerimizin derslerden ne öğrendiklerini ölçmeye yarayan sene içi yazılılarını disipline ederek o notları kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. Çocukların okul başarılarına göre bir sınav olsun. Okul başarılarını ölçebiliyor muyuz? Geçmiş yıllara dönük araştırmalarımız gösteriyor ki okullarda yapılan sınavlara ilişkin değerlendirmeler her zaman çok sağlıklı olmuyor. Bir okulu değerlendirme kriteri ile başka bir okulu değerlendirme kriteri birbirini tutmuyor. Öğretmenlerimizin not verirken bazılarının çok cömert bazılarının çok tutumlu olduğunu görüyoruz. Okullarda sınavlara ilişkin değerlendirmeler her zaman çok sağlıklı olmuyor. Geçmiş yıllarda gördüğümüz kadarıyla. Bu sınavlardan bazılarını en azından birer tanesini Merkez'den MEB olarak biz yapalım. Gerek sınavın hazırlanışını, gerek uygulanışını ve gerekse değerlendirilmesini biz yapalım, biz denetleyelim. Böylece standart daha adil bir not havuzumuz oluşsun. Bunları biz daha sonra farklı amaçlarla okula girişlerde okul tercihlerinde kullanabilelim. Dolayısıyla SBS olmayacak.

DERSHANELER KALKIYOR