SEÇİLME HAKLARINI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE İLK ONLAR KULLANDI

|Milletvekili
|Bölge
|Mebrure Gönenç
|Afyonkarahisar
|Sabiha Gökçül Erbay
|Balıkesir
|Şekibe İnsel
|Bursa
|Huriye Öniz Baha
|Diyarbakır
|Dr.Fatma Memik
|Edirne
|Nakiye Elgün
|Erzurum
|Fakihe Öymen
|İstanbul
|Hatı Çırpan (Satı Kadın)
|Ankara
|Ferruh Güpgüp
|Kayseri
|Bahire Bediş Morova
|Konya
|Mihri Pektaş
|Malatya
|Meliha Ulaş
|Samsun
|Fatma Esma Nayman
|Seyhan
|Sabiha Görkey
|Sivas
|Seniha Hızal
|Trabzon
|Benal Nevzat Arıman
|İzmir
|Türkan Örs Baştuğ
|Antalya
|Hatice Özgener
|Çankırı (Ara seçimle)
HABER: MAHMUT HOP