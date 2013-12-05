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SEÇİLME HAKLARINI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE İLK ONLAR KULLANDI

Kadınlara, 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme, 1933 yılında çıkarılan Köy Kanunuyla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 aralık 1934’te Anayasada yapılan bir değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyla, Türk kadını layık olduğu değere kavuşmuştur.

SEÇİLME HAKLARINI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE İLK ONLAR KULLANDI

 

Milletvekili Bölge
Mebrure Gönenç Afyonkarahisar
Sabiha Gökçül Erbay Balıkesir
Şekibe İnsel Bursa
Huriye Öniz Baha Diyarbakır
Dr.Fatma Memik Edirne
Nakiye Elgün Erzurum
Fakihe Öymen İstanbul
Hatı Çırpan (Satı Kadın) Ankara
Ferruh Güpgüp Kayseri
Bahire Bediş Morova Konya
Mihri Pektaş Malatya
Meliha Ulaş Samsun
Fatma Esma Nayman Seyhan
Sabiha Görkey Sivas
Seniha Hızal Trabzon
Benal Nevzat Arıman İzmir
Türkan Örs Baştuğ Antalya
Hatice Özgener Çankırı (Ara seçimle)

HABER: MAHMUT HOP

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TOPLUMUN KANAYAN YARASI OLDULAR BAZEN. BAZEN İSE YARALARINI SARDILAR
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