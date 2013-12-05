SEÇİLME HAKLARINI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE İLK ONLAR KULLANDI

Kadınlara, 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme, 1933 yılında çıkarılan Köy Kanunuyla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 aralık 1934’te Anayasada yapılan bir değişiklikle milletvekili seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyla, Türk kadını layık olduğu değere kavuşmuştur.

05 Aralık 2013 Perşembe 15:07