“Seçim bitti geçim dönemine geçelim”

Artık bundan sonra gündemimizin ilk maddesi ekonomi olmalıdır. Şüphesiz ekonomide atılacak çok önemli adımlar vardır. Önümüzdeki seçimsiz geçireceğimiz 4,5 yıllık dönemi kesintisiz olarak icrata, üretime, ihracata, istihdama dönüştürmeliyiz” dedi.



KTB Başkanı Bağlamış sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomide yapısal reformları arka arkaya hayata geçirebileceğimiz bu dönem, Ülkemiz ve milletimiz için çok büyük önem arzetmektedir. Seçim sonrası hızla harekete geçilmesini bekliyoruz. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararına saygı duyup, 82 Milyon el ele, gönül gönüle verip, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüme vaktidir. Temsil ettiğimiz üyelerimizin ve iş dünyasının beklentisi de bu yöndedir. Kayseri’de seçimi kazanan tüm Belediye Başkanlarımızı tebrik ediyorum. Şehrimiz için yapacakları hizmetlerde, Kayseri Ticaret Borası olarak destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Kayseri’mizin gelişimi için bize getirilecek ortak projeleri kayıtsız şartsız desteklemeye hazırız. Bu vesile ile, 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarının, Ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” Kurumsal

