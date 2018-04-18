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SEÇİM GÜNÜ ÜNİVERSİTE SINAVI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tarihi olarak 24 Haziran’ı açıkladı. Ancak aynı gün üniversite sınavı var. YÖK ise YKS ile ilgili açıklama yapacağını belirtti.

SEÇİM GÜNÜ ÜNİVERSİTE SINAVI VAR

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisinin ardından Ankara'da önemli bir görüşme trafiği yaşandı. Bu trafiğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaparak seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

KAFALAR KARIŞTI

Ancak 24 Haziran'da YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yapılacaktı. Öğrenciler ve velilerin kafası bu nedenle bir hayli karıştı.

YÖK AÇIKLAMA YAPACAK

YÖK hemen bir açıklama yaparak konu ile ilgili bir bildirim yapacaklarını duyurdu.

Üniversite giriş sınavının ilk oturumu 23 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu ise 24 Haziran Pazar günü yapılacaktı.

Olağanüstü toplanan YÖK şimdi yeni bir tarih üzerine çalışıyor.(haberler.com)


AYRINTILAR GELİYOR....

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