Kocasinan Mehmet İlgü İlkokuluna gelen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra oyunu kullanacağı sandığa gitti. Sandık başında ailesiyle beraber gelen küçük kız çocuğunu seven Vali Günaydın 2146 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Öncelikle seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçimler demokrasimizin temel taşıdır ve güven içinde gerçekleşmesi de hepimizin görevidir. Bu konuda emniyet güçlerimiz ve jandarma birimlerimizle birlikte ilimiz genelinde, yaklaşık 4 bin 363 güvenlik görevlimizle beraber güvenlik tedbirlerini almaya gayret ediyoruz. Şu saate kadar il genelinde çok şükür kayda değer bir olay yaşanmadı. Umuyorum ki seçim sonuçlanana kadar, hepimiz üzerimize düşeni yaparız ve sakin bir şekilde bu seçimi tamamlarız. Seçimin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sakin ortamın sağlanması için vatandaşların ve siyasi parti yöneticilerinin bizlere destekleri çok önemliydi. Bu sağduyuları için hepsine çok teşekkür ederim.” dedi.



Çıkışta kendisine lokum ikram eden gençlere Günaydın, “Oyumuzu kulandık, şimdi yiyebiliriz.” dedi. Vali Günaydın, vatandaşlarla konuştuktan sonra okuldan ayrıldı.

