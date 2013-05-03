Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, narkotik madde arama köpeği 'Sedef', bir aracın kapalı kasasındaki özel bölümlere gizlenmiş 213 kilo 942 gram esrar maddesini buldu.Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Kayseri-Malatya karayolunun 20. kilometresinde bulunan petrol istasyonu karşısında duran kapalı kasalı bir araçta, risk analizine dayalı olarak yapılan uygulamada, araç içinde C.D. isimli şahıs yakalanmıştır. Kapalı kasa araçta, narkotik madde arama köpeği Sedef'in, aracın arka kasa kısmının sağ ve sol yanlarında bulunan, zücaciye ve tuhafiye ürünlerinin dizili bulunduğu raflara tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, sağ ve sol tarafında bulunan rafların arkalarına 310 santimetre uzunluğunda, 190 santimetre yüksekliğinde, 20 santimetre genişliğinde yapılmış zula tabir edilen bölmelerden toplam daralı ağırlığı 213 kilo 942 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli C.D. çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanmıştır'' denildi.
'SEDEF' GENE ZULAYI PATLATTI
NARKOTİK ARAMA KÖPEĞİ SEDEF, KAPALI KASALI ARACIN ZULASINDAKİ 213 KİLO 942 GRAM ESRAR MADDESİNİ BULURKEN, ARAÇTA YAKALANAN BİR KİŞİ İSE TUTUKLANDI
03 Mayıs 2013 Cuma 18:42
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