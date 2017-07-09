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Seferberlik ile 1 milyonun üzerinde istihdam sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat, istihdam seferberliği sayesinde yaklaşık 1 milyonun üzerinde istihdam artışı sağlandığını söyledi.

Seferberlik ile 1 milyonun üzerinde istihdam sağlandı

Arat, istihdam seferberliğinde hareketlenme sağlandığını belirterek, şunları söyledi:



"Gerçekleştirdiğimiz istihdam seferberliğiyle bir hareketlenme sağlamış bulunmaktayız. 2017 yılı sonuna kadar devam edecek olan devletimizin başlattığı istihdam teşvik programı var. İstihdam konusunda gördüğümüz rakamlar bize umut verici sonuç doğurduğunu görüyoruz. Kamu işe alımlarını da dahil ettiğimizde, sigorta giriş çıkış beyannamelerine bakarak yaklaşık 1 milyonun üzerinde istihdam artışı sağlanmış oldu."
AA
 

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