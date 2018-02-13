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ŞEHİDİ HACZE VEREN AVUKAT "GEZİ'Cİ" ÇIKTI

Şehit emanetine haciz isteyen avukatın Gezi paylaşımları

ŞEHİDİ HACZE VEREN AVUKAT "GEZİ'Cİ" ÇIKTI

Afrin'de şehit olan Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine ve aracına haciz işlemi başlatan Avukat Emine Gün'ün Gezi dönemi yaptığı paylaşımları dikkat çekti.

TSK'nın Suriye'nin Afrin'e kentindeki teröristleri temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndaki ilk şehidi Musa Özalkan olmuştu.

ŞEHİDE BÜYÜK SAYGISIZLIK


  

Vasiyetinde bile Türkmen çocuklar için anaokulu yapılmasını isteyen Özalkan'a büyük saygısızlık yapıldı.

Bugün Şehit Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesi ve aracı için Avukat Emine Gün tarafından haciz işlemi başlatıldı.

AVUKATIN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLARI

O avukat Emine Gün'ün 2013 Haziran'ındaki yani Gezi Parkı eylemleri zamanında sosyal medya paylaşımları da dikket çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları:



(internethaber.com)
 

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AfrinşehitEMİNE GÜNMUSA ÖZALKAN
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