ŞEHİDİMİZ UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz için memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde tören düzenlendi. Şehit Ali Taşöz'ün naaşı Develi Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Develi ilçe meydanına getirildi.







Şehidin annesi Penbe Taşöz, oğlunun tabutu başında asker selamı vererek, "Sana söz verdim ağlamayacağım oğlum" dedi. Şehidin kız kardeşi Sena ise ağabeyinin üniformasını giyerek, tabutun başında asker selamı verdi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün naaşı öğle namazını müteakip kılınan İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.







Cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, Kayseri Milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.







Develi Çarşı Camisi'nde kılınan şehidin cenaze namazına binlerce kişi katılırken cenaze namazı havadan görüntülendi.



