Şehidin, annesine sarıldığı fotoğraf yürek burktu

22 Temmuz'da saat: 15.30 sıralarında görevli olduğu motosiklet ile İstanbul Esenler Otogar çıkışında bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazası sonucu 'yunus' olarak bilinen Ertuğrul Taciroğulları ve Burak Bülbül isimli iki polis şehit oldu.









İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli 21 yaşındaki polis memuru Ertuğrul Taciroğulları'nın Kayseri Gömürgen Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, şehidin Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'ndeki baba ocağına ise acı haber ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

1 ablası, 1 de ağabeyi olan şehit Ertuğrul Taciroğulları'nın bekar olduğu öğrenildi. Öte yandan şehit Ertuğrul Taciroğulları'nın annesi Elif Taciroğulları'na sarıldığı fotoğraf yürek burktu.

Şehit polis 24 Temmuz Pazartesi günü (yarın) Seyyid Burhanettin Türbesi yanındaki Kalemkırdı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ne defnedilecek.