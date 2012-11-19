Şehit Aileleri İdam Yasasında Israrlı

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri DerneğiKayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “18 Kasım Pazar günü Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı ortaklar köyü kırsalında Mehmetçiğimizle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 kahraman Türk evladının şehit, bir kahramanımızın da yaralandığını üzüntü içerisinde öğrendik. Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı ve sabırlar, yaralı askerimize acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz terör örgütüne darbe üstüne darbe vururken güç kaybeden ve ne yapacağını şaşıran hainler, güç kaybının önüne geçmek için terörle mücadele eden kahramanlarımızı yıpratmak için 10 yaşındaki çocukların ellerine molotoflar verip askerimizin polisimizin üstüne gönderiyorlar. Masum çocukların kanına giren insanlıktan nasibini alamamış caniler, asker ve polisimizin çocuklara kurşun sıkmayacağını bildikleri için küçük yaştaki çocukların arkasına sığınarak siyaset yapıyorlar” diye konuştu.

İdam yasasının yeniden çıkarılmasını istediklerini belirten Yavuz, “Gencecik fidanlarımızı şehit eden terör örgütü mensupları ve onların meclisimizdeki uzantıları sözde milletvekilleri, 40 bin kişinin katili İmralı canisine özgürlük, kendi dillerinde eğitim ve savunma gibi saçma sapan isteklerle, sokaklarımızda, caddelerimizde gözü dönmüşçesine sağa sola saldırarak haklarını aradıklarını iddia ediyorlar. Bizleri yöneten siyasilerde bu canileri durdurduklarını zannederek, taviz üstüne taviz vererek biz şehit ailelerinin ve gazilerin onurunu kırarak sabırlarını zorlamaktadırlar. Bizleri hiçe saymakta, binlerce askerimizi, polisimizi şehit eden vatan hainlerini muhatap alarak pazarlıklar yapmaktalar. Cezaevindeki terör örgütü mensupları, sözde milletvekilleri ve İmralı canisi için özgürlük isteyerek açlık grevine gidiyorlar. Bazı gruplar ve bazı basın kuruluşları açlık grevlerini destekleyip, haklı olduklarını savunarak devletimizden isteklerde bulunuyorlar. Hükümet de teröre taviz üstüne tavizle bu hainlerin isteklerini yerine getiriyor. Her terör eyleminin arkasından verilen yeni bir tavizle bu kanı bozukların amaçlarına ulaştırılmaları kolaylaştırılıyor. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak; masum insanlarımızın evlerine giderken caniler tarafından diri diri yakılarak ölmesine sebep olanlara, binlerce askerimizi polisimizi şehit edenlere çocuk, genç, yaşlı, erkek kadın demeden insanlarımızın kanına giren bu soysuzlara anladıkları dilden konuşulup, idam yasanın yeniden çıkartılmasını ve bu kansızların darağaçlarında sallandırıldıkları görmek istiyoruz. Bunların idam edilmesiyle acılarımızın bir nebzede olsa hafifleyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.