Şehit Aileleri ve Gaziler Halk Otobüslerinden Dertli

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz, “Dün Sayın Başbakanımız şehit aileleri, gaziler, engelliler ve yaşlılara şehir içi ve şehirler arasında ulaşımda kolaylık tanınması konusunda bir açıklama yaptı. Biz şehit aileleri ve gaziler daha önceki yıllarda bu uygulamayı kullanıyorduk. Vazife malulü arkadaşlarımız ve görev şehitlerimizin anne ve babaları bu haklardan faydalanamıyordu. Ücretli seyahat kanunun içeriği genişletilerek görev şehitlerimizin anne babaları ve vazife malulü arkadaşlarımız da bu kapsama dahil edildi. Bu yasanın çıkarılacak olması bizleri sevindiriyor” diye konuştu.

Bazı şehir içi otobüs sahiplerinin ve şoförlerinin kendilerini rencide ettiğini savunan Yavuz, “Diğer yönden şehir içindeki ulaşımlarda bazen sıkıntılar oluyor. Ulaşımlar özelleştikten sonra bir gazi veya şehit anne babası otobüse bindiği anda otobüsün sahipleri ya da şoförleri tarafından rencide edilmeye başlandı. Biz şehit aileleri ve gazileri olarak bu kanun çıkarılırken bunun altyapısının hazırlanması ve içeriğinin genişletilmesini istiyoruz. Şehit aileleri ve gazileri rencide eden şoförler ya da halk otobüsü sahiplerinin cezalandırılması veya hattının çektirilmesine varana kadar cezai işlemin uygulanması lazım. Bu kanunlara eklenmediği zaman şehit aileleri ve gazileri rencide eden sıkıntılar meydana gelecektir. Günümüzde bu sıkıntılar çoğunlukla halk otobüsleri tarafından devam ediyor” ifadelerini kullandı. (iha)

