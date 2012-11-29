Şehit Ailelerinden Başbakana Destek

Daha önce yaptıkları açıklamalarında, BDP’li vekillerin TBMM çatısı altında PKK’nın sözcülüğünü yaptığını ifade ettiklerini bildiren Ali Yavuz, “Terör örgütü mensuplarının meclisten atılması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Başbakan inşallah attığı adımın arkasında durur” diye konuştu.

BDP’li vekillerin TBMM çatısı altından uzaklaştırılmasının şehit ailelerinin acısını hafifleteceğini söyleyen Ali Yavuz, “Bizler, onların TBMM’de olmasını şehit ailelerine hakaret olarak görüyoruz. Vekilliği bırakmaya cesaretleri olmayanlar, dağlara çıkma konusunda da cesaret gösteremiyor. Umarız Başbakan, bunların dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda dimdik ayakta durur. İdam cezasının da getirilmesini ve 40 bini kişinin katilinin de asılmasını istiyoruz” dedi.