Karasungur’un ailesi Kaymakam Aksakal ve Belediye Başkanı Özmen’e, oğullarının şehit olmasından sonra kendilerine yaptıkları yardımlar için teşekkür etti. Karasungur ailesini makamında kabul eden Bünyan Belediye başkanı Özmen, “Yaptıklarımız bizim şehidimiz içindi o bu vatan için nasıl ki şehadete ermişse sonuna kadar onu yalnız bırakmayacak ve sizlerin yanında daime yer alacağız her türlü sıkıntınızda başımızın üstünde yeriniz var.” şeklinde konuştu.
Şehit Ailesinden Nezaket Ziyareti
Siirtin Pervari kırsalında gelen helikopter kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Çvş. Onur Karasungur’un ailesi Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal ve Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen’i makamında ziyaret etti.
21 Kasım 2012 Çarşamba 17:42
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