Şehit Ailesinden Nezaket Ziyareti

Karasungur’un ailesi Kaymakam Aksakal ve Belediye Başkanı Özmen’e, oğullarının şehit olmasından sonra kendilerine yaptıkları yardımlar için teşekkür etti. Karasungur ailesini makamında kabul eden Bünyan Belediye başkanı Özmen, “Yaptıklarımız bizim şehidimiz içindi o bu vatan için nasıl ki şehadete ermişse sonuna kadar onu yalnız bırakmayacak ve sizlerin yanında daime yer alacağız her türlü sıkıntınızda başımızın üstünde yeriniz var.” şeklinde konuştu.