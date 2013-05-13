Şehit Annelerinin En Acı Günü

Kartal Şehitler Mezarlığı’nda, şehit evlatlarının mezarını ziyaret eden anneler, gözyaşları içinde evlatlarını andı. Hatay’da meydana gelen saldırıyı kınayan Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Haince, hunharca 42 tane vatandaşımız hunharca katledildi. Bu patlama sonucu ölen şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin dik durup, provokasyonlara gelmeden, Türk Milleti’ne yakışır şekilde onlara karşı tepkimizi göstermemiz lazım. Suriye’deki iç karışıklıkları iyice süzerek sınır güvenliklerimizin daha sıkı korunarak, dışarıdan gelen vatan hainlerine karşı bizleri huzursuz etmek için gelenlere karşı daha iyi güvenlik tedbirleri alınmasını ve yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Annelerin, aile ve toplumsal hayatın en önemli temel taşlarından biri olduğunu Yavuz, annelerin merhamet, şefkat ve sevginin bütünleştiği kişi olduğunu, bu yüzden yüreklerinin hep evlat sevgisiyle çarptığını dile getirdi. Yavuz, “Tarihimizde ve günümüzde vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar yatiştirmiş nice fedakar ve cefakar annelerimiz vardır. Bu annelerin yerlerini hiçbir şey dolduramaz, dolduramayacaktır. Ülkemiz geçmişinde ve bugününde çok önemli kahramanlıklar yaşamış ve sayısız unutulmaz kahraman anneler tanımıştır” diye konuştu.

Tüm şehit annelerine ve şehit eşlerine minnet ve şükran sunduklarını belirten Yavuz, “Onlar ölümsüzlüğe uğurladığımız kahraman şehitlerimizin bizlere emanetidir. Şehitlerimizin annelerine, eşlerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmanın, destek olmanın, acılarını paylaşmanın asli görevi olduğunu unutmamalıyız. Anneler günü vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, hayatın güzelliklerine layık olan baş tacımız, annelerimizin anneler gününü kutluyor, tüm annelerimize sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı iletiyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır ve sağlıklı uzun ömürler dilerim” şeklinde konuştu.

Mezarlığa gelen şehit anneleri de, ne gece ne gündüzlerinin kaldığını, acılarının her geçen gün daha da arttığını ve artık akan kanın durmasını istediklerini belirtti.

Evladının mezarını ziyarete gelen şehit annesi Esma Sönmez, kanın durmasını en çok şehit annelerinin istediğini vurguladı. Sönmez, “O bize geleceği yerde biz ona gidiyoruz. Zaten kanın durmasını en çok biz istiyoruz. En çok şehit anneleri istiyor. Ama böyle olmamalıydı. Elini kolunu sallaya sallaya cezalandırılmadan, hiç değilse, çocuklarımızı orada katledenler, şehit edenler cezasını çekmeliydi. Öbürleri gitsin. Yine bırakılsın, yine kan dursun. Biz herkesten çok istiyoruz. Hiçbir şehit annesi ağlamasın” ifadelerini kullandı.

Şehit anneleri evlatlarının mezarı başında dualar okuyup gül bıraktı.