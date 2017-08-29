Şehit cenazesinde bir ilk yaşandı!

Şırnak’ta 11 Ağustos’ta bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralanan ve Ankara’da tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç için Ahmed Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni vardı.

29 Ağustos 2017 Salı 17:09