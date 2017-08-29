Şehit cenazesinde bir ilk yaşandı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç son yolculuğuna uğurlanırken askeri bando ilk kez Frederich Chopin’in cenaze marşı yerine Itri’nin Tekbir’ini seslendirdi.
Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının kılınmasından sonra Şehid Meriç son yoculuğuna uğurlanırken askeri bando ilk kez Frederich Chopin’in cenaze marşı yerine Itri’nin Tekbir’ini seslendirdi. Şehit Meriç Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Törende, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, protokol sırasında kenarda kalan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi orta sıralara davet etti.
Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının kılınmasından sonra Şehid Meriç son yoculuğuna uğurlanırken askeri bando ilk kez Frederich Chopin’in cenaze marşı yerine Itri’nin Tekbir’ini seslendirdi. Şehit Meriç Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Törende, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, protokol sırasında kenarda kalan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi orta sıralara davet etti.