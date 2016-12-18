Şehit Fehmi Barçın nişanlıydı, 20 gün sonra terhis olacaktı!

Kayseri 1.Komando Tugayı'nda görev yapan Fehmi Barçın'ın şehit haberi, nüfusa kayıtlı olduğu İznik'in Süleymaniye köyü ile birlikte ailesinin oturduğu İstanbul Bayrampaşa'daki evine ateş düşürdü.

TERHİSİNE 20 GÜN KALMIŞTI

Barçın ailesinin fertleri acı haberin ardından Kayseri'ye giderken, şehidin nişanlı olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi.



"TERÖRÜN VE DESTEKÇİLERİNİN ALLAH BELASINI VERSİN"

Yakınları ve sevenleri acı haberle sarsılırken, "Mekanı cennet olsun. 20 günü kalmıştı. Yıkıldık. Terörün ve destekçilerinin Allah belasını versin" ifadelerini kullandılar.



"GİDİŞİM GÜZEL VE HÜZÜNLÜYDÜ"

Mayıs ayında İstanbul'dan Kayseri'ye askere giden Fehmi Barçın, gitmeden önce asker eğlencesinden nişanlısı ile bir kare paylaşmış. Paylaştığı kareye şu notu düşmüş:

"Gidişim güzel ve hüzünlüydü ama dönüşüm güzel ve senin sayende mutluluk olacak, seni çok seviyorum her şeyim"



"MEŞGUL ETMEYİN LÜTFEN, DUA EDİN"

Fehmi Barcan'ın nişanlısı Elif Özcan Kayseri'de asker olan nişanlısından haber alamayınca o da sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

Bir sigorta şirketinde çalışan komando piyade çavuştan geriye ailesi, nişanlısı ve arkadaşlarıyla uğurlama töreni ile birliğinde mutlu günlerinde çekilmiş fotoğrafları kaldı. Barçın'ın İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.



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