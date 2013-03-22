Şehit Furkan'ın Babası,İsrail'in Özrünü Değerlendirdi

Mavi Marmara'da Şehit edilen Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan, "İsrail sözünde durursa, şehitlerimizin yolculuğu amacına ulaşır. Aldığımız duyumda İsrail davalardan vazgeçilmesini istediği yönde. Bu mümkün değil. Türkiye'de açılan davalar var. Lahey'de açılacak dava var. Daha Amerika'da Furkan için açılmamış dava bulunuyor. Bundan vazgeçmeyiz." dedi.

Ahmet Doğan, Tazminat ödenmesi halinde gelen parayı, Filistinli Şehitlerin çocuklarına göndereceğini söyledi.



İsrail devletinin saldırıyı yapanlarla ilgili, suçlularla ilgili açılan davalardan vazgeçilmesi yönünde duyum aldıklarını hatırlatan Doğan, hükümetin ve İsrail devletinin bu haktan vazgeçmeyeceklerini bilmelerini istedi. Daha önce Mavi Marmara gemisi ile ilgili İsrail devletinden 9 şehit ailesinden isteklerin sorulduğunu dile getiren Ahmet Doğan, "Bize sorulduğunda, hükümete ve İsrail'e üç şartımız olduğunu söylemiştik. Birincisi yaptıkları hatayı ve suçu kabul ederek özür dileyeceklerdi. Tazminat ödeyeceklerdi. Sonuncu olarak da Gazze'ye olan ablukanın kaldırılması idi. Mavi Marmara'nın, Furkan'ın ve diğer şehitlerimizin amacı bu idi ve bunun için yola çıkmışlardı. Yani Mavi Marmara'nın asıl amacı Gazze'ye olan ablukanın kaldırılması idi. Kırmaktı. Her ne kadar şehadetle sonuçlansa da yolculuk bugün itibarıyla amacına ulaşıyor. İsrail gerçekten sözünde durur ve bu söylediklerini yerini getirirse amacına ulaşmış olacak. Furkan ve şehitlerimizin amacı yerine gelecektir." dedi.



Ahmet Doğan, İsrail'in davaların kaldırılması ve geri çekilmesi yönünde bir şartı olduğuna dair duyum aldıklarını hatırlatarak, "Böyle bir şart varsa biz bunu kabul etmeyiz. Üç şartımız kabul edilip suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Kimse bizden geri adım atmamızı beklemesin. Hükümet ve İsrail'de beklemesin. Ambargonun kaldırılmasını istiyoruz. Ki ambargonun Gazze'de insanları ne hale getirdiğini ve zorladığını yerinde gördüm. Ambargo kalkmazsa bizim için bir anlam ifade etmez. İsrail umarım sözünde durur ve ambargo kaldırırsa rahatlarız. Şehitlerimizin hedefi ve Mavi Marmara yolculuğunun amaca ulaştığını düşünürüz." şeklinde konuştu.



Ahmet Doğan, uluslararası mahkeme olan Lahey'de suçlularla ilgili yargılama olacağını belirterek, "Türkiye'de dava açıldı. Amerika'da dava açılmadı. Açılırsa Furkan ile ilgili bir dava olacak. Yargılanmalarını istiyoruz. Mutlaka yargılanmaları gerekir. Türkiye'de mahkemeye çıkmalarını ve kendilerini savunmalarını da istiyoruz. Ama gelmelerini söyleyemeyiz. Her şeye rağmen suçluların cezalandırılması şartlarımız arasındadır." ifadelerini kullandı.

