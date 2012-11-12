Şehit İbrahim Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sarız Merkez Camiinde öğle namazına Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Kayseri MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Sarız Kaymakamı Mustafa Mendeş, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, ve Şehit Halil İbrahim Çelik in yakınları katıldı. Şehit Halil İbrahim Çelik’in babası Melikgazi Çelik’in geçen yıl vefat ettiği öğrenilirken tören alanına getirilen anne Kamer Çelik ve kardeşleri Ümit Çelik, Savaş Çelik,Barış Çelik,Hacı Çelik,Ülkü Çelik,Ülker Çelik ve Süleyman Çelik sinir krizleri geçirdi.Pınarbaşı Müftüsü Mustafa Açıkalın cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada “Şehitler asla ölmez şefaat eylerler şehitler yakınlarından ve sevenlerinden dua bekler ve dua ederler” dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit jandarma uzman çavuş Halil İbrahim Çelik kortej eşliğinde Sarız’ın Büyüksöbeçimen köyünde toprağa verildi.