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Şehit İbrahim Son Yolculuğuna Uğurlandı

Siirt”in Pervari İlçesinde dağlık alandaki kayalıklara çarparak şehit düşen 17 askerlerden biri olan şehit jandarma uzman çavuş Halil İbrahim Çelik son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İbrahim Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sarız Merkez Camiinde öğle namazına Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Kayseri MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Sarız Kaymakamı Mustafa Mendeş, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, ve Şehit Halil İbrahim Çelik in yakınları katıldı. Şehit Halil İbrahim Çelik’in babası Melikgazi Çelik’in geçen yıl vefat ettiği öğrenilirken tören alanına getirilen anne Kamer Çelik ve kardeşleri Ümit Çelik, Savaş Çelik,Barış Çelik,Hacı Çelik,Ülkü Çelik,Ülker Çelik ve Süleyman Çelik sinir krizleri geçirdi.Pınarbaşı Müftüsü Mustafa Açıkalın cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada “Şehitler asla ölmez şefaat eylerler şehitler yakınlarından ve sevenlerinden dua bekler ve dua ederler” dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından şehit jandarma uzman çavuş Halil İbrahim Çelik kortej eşliğinde Sarız’ın Büyüksöbeçimen köyünde toprağa verildi.
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nejat egri 5 yıl önce

haberin baslığındaki ibharim diye yazdığınız ismi lutfen düzeltin. biraz ciddiyet sonuçta haber yaptığınız bir şehit.mekanı cennet olsun

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mustafa kesici 5 yıl önce

allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun . allah geride kalanlarımıza uzun ömürler versin inşallah. allahım mehmetcigimizi zalimin serrinden korusun...

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hayriye tasdelen 5 yıl önce

allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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