Şehit Onur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Onur Karasungur’un cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Ali Demiral, Vali Yardımcısı Kasım Fikret Dayıoğlu ile Karasungur’un yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi namaz için köy meydanına getirildiği sırada gözyaşları sel oldu aktı. Türk bayrağına sarılı tabutun musalla taşına konulduktan sonra şehidin babası Bilgi ve annesi Hanife son kez tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İzdihamın yaşandığı tabutun başında şehidin ağabeyi Gökmen Karasungur, “Onur seni Uzman Çavuş yaptık sen gittin. Ben de senin yanına geleyim mi Onur?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazını İl Müftüsü Ali Maraşlıgil kıldırdı. Cenaze, namazın kılınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.