Şehit özel harekatçının oğluna "özel" sünnet

Çok sayıda polis ekibi düğüne katılmak için sabah saatlerinde şehidin Mevlana Mahallesi'nde bulunan baba evine geldi.

Sünnet kıyafetlerini giyen Safa Yazanel için polis arabası tahsis edildi.





Polis ekiplerinin sirenlerini açarak eskortluk ettiği konvoydakiler, şehidin kabrini ziyaret etti. Burada edilen duanın ardından konvoy kent merkezinde bir süre tur attı.





Safa Yazanel, bu özel gününde babasının meslektaşlarının yanında olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.





Şehidin babası Davut Yazanel ise polis ekiplerinin sünnet törenine katılmasının kendisini gururlandırdığını belirtti.





Düğünde çocuğun yanından bir an olsun ayrılmayan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Ümit Hanlı da hiçbir şehit ailesinin yalnız olmadığını, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını dile getirdi.

AA

