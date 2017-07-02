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Şehit özel harekatçının oğluna "özel" sünnet

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına 2015 yılında düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Nuri Yazanel'in sünnet olan 10 yaşındaki oğlu Safa'yı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yalnız bırakmadı. 

Şehit özel harekatçının oğluna "özel" sünnet

Çok sayıda polis ekibi düğüne katılmak için sabah saatlerinde şehidin Mevlana Mahallesi'nde bulunan baba evine geldi. 
Sünnet kıyafetlerini giyen Safa Yazanel için polis arabası tahsis edildi.


Polis ekiplerinin sirenlerini açarak eskortluk ettiği konvoydakiler, şehidin kabrini ziyaret etti. Burada edilen duanın ardından konvoy kent merkezinde bir süre tur attı.


Safa Yazanel, bu özel gününde babasının meslektaşlarının yanında olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. 


Şehidin babası Davut Yazanel ise polis ekiplerinin sünnet törenine katılmasının kendisini gururlandırdığını belirtti. 


Düğünde çocuğun yanından bir an olsun ayrılmayan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Ümit Hanlı da hiçbir şehit ailesinin yalnız olmadığını, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını dile getirdi. 
AA
 

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