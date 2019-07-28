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Şehit polis binlerce kişi tarafından uğurlandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ı son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı. Şehidin cenazesine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memurları ile birlikte şehidin naaşını omuzladı.

Şehit polis binlerce kişi tarafından uğurlandı

31 yaşındaki bir çocuk babası şehit polis memuru Taha Uluçay için Kayseri Şehir Mezarlığı’ndaki Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kardeşi Furkan Uluçay, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Güven kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Taha Uluçay’ın naaşı defnedilmek üzere Şehir Mezarlığı’nda bulunan Polis Şehitliği'ne götürülürken, Bakan Soylu da şehidin naaşını omuzladı. "Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atılan törende şehit polis tekbirlerle toprağa verildi.
 

İHA

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