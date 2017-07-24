Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kalemkırdı Camii’nde kılınan şehit polis memuru Ertuğrul Taciroğulları’nın cenaze namazına, Kayseri Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, Emniyet İl Müdürü İbrahim Kulular, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri önceki dönem Milletvekili Hasan Ali Kilci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Emniyet personeli ve şehidin yakınları katıldı.









Polis Memuru Ertuğrul Taciroğullarının naaşı, meslektaşları tarafından Kalemkırdı Camii’ne getirildi.



Anne Elif Taciroğulları, sağlık ekiplerinin desteği ile oğlunun naaşı başına getirildi.

















Okunan duaların ve kılınan cenaze namazının ardından Polis Memurunun naaşı Asri Mezarlıktaki Polis Şehitliğine defnedilmek üzere gönderildi.