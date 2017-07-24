Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

 İstanbul Esenler Otogarı çıkışında polis motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ertuğrul Taciroğulları son yolculuğuna uğurlandı. 

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kalemkırdı Camii’nde kılınan şehit polis memuru Ertuğrul Taciroğulları’nın cenaze namazına, Kayseri Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü, Emniyet İl Müdürü İbrahim Kulular, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri önceki dönem Milletvekili Hasan Ali Kilci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Emniyet personeli ve şehidin yakınları katıldı.




Polis Memuru Ertuğrul Taciroğullarının naaşı, meslektaşları tarafından Kalemkırdı Camii’ne getirildi.

Anne Elif Taciroğulları, sağlık ekiplerinin desteği ile oğlunun naaşı başına getirildi.








Okunan duaların ve kılınan cenaze namazının ardından Polis Memurunun naaşı Asri Mezarlıktaki Polis Şehitliğine defnedilmek üzere gönderildi.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
şehitSON YOLCULUKErtuğrul Taciroğulları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.