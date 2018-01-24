Şehit Uzman Çavuş Muratdağı'nın ailesi yasta

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın (25) Kayseri'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.







Muratdağı'nın Kocasinan İlçesi Fatih Mahallesi Bozantı Caddesi'ndeki evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin eşi Birgül Muratdağı'na verdi.





Muratdağı'nın Türk bayrağı asılan evine gelen yakınları, şehit eşi Birgül Muratdağı'nın acısını paylaştı. Bu arada şehit haberini alan Muratdağı'nın komşuları ile asker arkadaşları, eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra Birgül Muratdağı, şehidin Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.







Şehidin eşini ziyaret eden İl Müftüsü Şahin Güven, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.







Devletin şehitlerinin ve ailelerinin yanında olduğunu belirten Güven, "Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki terörle mücadelemizde bu şehitlerimizle ayakta duruyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, askerlerimize muzafferiyetler diliyoruz." dedi.





Evli ve çocuğu bulunmayan şehidin, 2 yıllık asker olduğu ve Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi.





Yozgat'ın Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı şehit Muratdağı'nın "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında Afrin'e geçici görevlendirmeyle gittiği belirtildi. (AA)