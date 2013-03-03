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Şehit Yakınları İmralı Görüşmelerine Tepkili

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, İmralı görüşmelerine yönelik değerlendirmede bulundu. Yavuz, ''Terör örgütü ile hak ettiği şekilde mücadele edilmelidir. Öcalan ile görüşmeler, canımızı yakıyor'' dedi.

Şehit Yakınları İmralı Görüşmelerine Tepkili
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz yaptığı açıklamasında, “Biz vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canımız pahasına kimimiz şehit olurken kimimiz gazi olduk. Son zamanlarda ise 30 yıldan beri Türkiye’nin başına bela olan terörün bitirilmesini en çok isteyen camia biz şehit aileleri ve gazilerdir” diye konuştu.
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın muhatap alınmaması gerektiğini söyleyen Yavuz, “Biz Şehit aileleri ve Gaziler olarak diyoruz ki, biz terörü bitirmek için binlerce kişinin katili muhatap alarak, onunla görüşülerek, terörü örgütüyle görüşülerek, müzakare edilerek değil de bunların hak ettiği dilde, anladığı şekilde mücadele edilerek bu terörün bitirilmesini istiyoruz. Biz bu caniyle görüşülmesine, terör örgütünün sözcülüğünü yapan kişilerle görüşülmesine karşıyız” ifadelerinde bulundu.
Öcalan ile görüşülmesinin canlarını yaktığını dile getiren Yavuz, “İmralı canisi ile her görüşülmesinde bizim canımız yanıyor. Çünkü bunları biz ne kadar muhatap alırsak her görüşme sonrasında bunlar basın huzuruna çıkıyorlar, bez parçalarını alıp bayrak diyerek ve ikinci bir dil, ikinci bir bayrak isteyerek bizleri tahrik edercesine konuşmalar yaparak bizleri huzursuz etmekteler” şeklinde konuştu.
Görüşmelerden rahatsız olduklarını belirten Yavuz, “Bu terör örgütünün böyle bitirilemeyeceğini daha da güçleneceğini söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Biz devletten, hükümetten şunu istiyoruz, bu terör örgütü yandaşlarıyla görüşülmesine karşıyız ve görüşülmesine son verilmesini istiyoruz. Çünkü her görüşülmesinin ardından bunlara taviz veriliyor. Taviz verildikçe de bunlar Türk milletimize, devletimize meydan okuyorlar, bizleri huzursuz ediyorlar” açıklamasında bulundu.
Yavuz konuşmasını şöyle tamamladı:
''Dağ kadrosunun içimizdeki hainlerinin yakalanarak Türk adaletinde cezalandırılmasını istiyoruz. Sayın Başbakanımız terör örgütüyle sarmaş dolaş olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması ve idamın tekrar getirilebileceğini söyledi. Başbakanımızın bu konuşmasını duyunca heyecanlandık ve dedik ki, terör örgütünün hak ettiği dilden konuşuyor, dedik ama maalesef bu konuşmalar unutuldu. Bu konuşmalar unutulduğu gibi de terör örgütüyle görüşmelere başlandı. Türk kamuoyuna bu rahatsızlığımızı duyurmak istiyoruz.”
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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

BU ÜLKENİN BAŞI DARALINCA HADİ GEL ANADOLU ÇOCUKLARI DER BİZİ TOPLARLAR CANIMIZI VERİRİZ AMA KONU MASA BAŞINA GELİNCE KİMSE ANADOLUNUN FİKRİNİ SORMAZ BU OSMANLI ZAMANINDADA BÖYLE İDİ BİŞEY DEĞİŞMEDİ İNŞALLAH BÖYLE GİTMEZ DİYECEĞİM AMA HİÇ UMUDUM YOK 400 YILDIR BU BÖYLE.

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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

APO TÜRKİYEYE ASILMAMAK ŞARTI İLE VERİLDİĞİNDE BU GÜNLERİN GELECEĞİ BELLİ İDİ Kİ BU GÜNLERE GELEBİLMEK İÇİN YAPILAN HAZIRLIĞIN BİR PARÇASI İDİ APONUN TESLİMİ DAHA NELER OLACAK NELEER BU ÜLKEDE TÜRK OLMAK O KADAR KOLAY DEĞİL BU VATANIN ÇİLELİ EVLATLARIDIR TÜRKLER HOŞ OSMANLI ZAMANINDADA DURUM AYNI İDİ.

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