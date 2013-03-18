Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehit Yakınları ve Gazilere Madalya Verildi

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi.

Şehit Yakınları ve Gazilere Madalya Verildi
İl Özel İdaresi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Vali Vekili Davut Haner, Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Törende, şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Asker ve polisler de şehit ailelerinin acılarını paylaştı.
Düzenlenen törende şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bekir Erciyes, Polis Memuru Mustafa Eyyub Darendelioğlu, Piyade Uzman Çavuş Yahya Karakaya, Piyade Uzman Çavuş Bayram Kocabaş, Piyade Er Mustafa Bulut, Polis Memuru Zafer Sayil ve Komiser Yardımcısı Adem İlkkılıç’ın yakınlarına Devlet Övünç Madalyası verildi.
Törende Malul Gaziler Topçu Uzman Çavuş Alattin Koca, Piyade Er Mustafa Atasoy ve Polis Memuru Metin Karalik’e de Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.