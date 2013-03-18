Şehit Yakınları ve Gazilere Madalya Verildi

İl Özel İdaresi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Vali Vekili Davut Haner, Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende, şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Asker ve polisler de şehit ailelerinin acılarını paylaştı.

Düzenlenen törende şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bekir Erciyes, Polis Memuru Mustafa Eyyub Darendelioğlu, Piyade Uzman Çavuş Yahya Karakaya, Piyade Uzman Çavuş Bayram Kocabaş, Piyade Er Mustafa Bulut, Polis Memuru Zafer Sayil ve Komiser Yardımcısı Adem İlkkılıç’ın yakınlarına Devlet Övünç Madalyası verildi.

Törende Malul Gaziler Topçu Uzman Çavuş Alattin Koca, Piyade Er Mustafa Atasoy ve Polis Memuru Metin Karalik’e de Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.