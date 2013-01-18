Şehit Yakınlarından Arınç'a Tepki

Yavuz yaptığı açıklamada, Mardin Devlet Hastanesinde görev yapan polis memurunun arkasından vurularak şehit edildiğini hatırlatarak, şehide Allah’tan rahmet ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diledi.

Fransa’da üç teröristin öldürülmesinden sonra bazı siyasetçi ve gazetecilerin yaptığı açıklamaları eleştiren Yavuz, şöyle devam etti:

''Fransa'da 3 teröristin öldürülmesinden sonra bazı siyasetçi ve kendini akil adam zanneden, gazeteci sananlar tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilerek (bu barışa vurulan darbedir, masum kadınlara canice sıkılan kurşun ve kadına şiddet) diyerek eleştirilerde bulundular. Üç teröriste sahip çıkanlar, bu cennet vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru için canı pahasına hainlerle mücadele ederken şehit edilen, gazi olan askerimize, polisimize sahip çıkmadılar. Şu an bu ülkede, halen görevleri başında ülkesi devleti, milleti ve bayrağı için terörle mücadele ederken, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan teröristleri öldürdünüz diye yargılanan askerlerimiz, polislerimiz var. Bu yapılan şehit aileleri ve gazilerin onurunu, gururunu incitmektedir. Buradan başbakan yardımcısı sayın Bülent Arınç'a sesleniyoruz. Sayın Arınç'ın askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşımızı sokak ortalarında, hastanelerde arkalarından kurşun sıkarak öldüren canilere karşı ne bir kınama ne de bir eleştiri yaptığını duymadık. Ancak Fransa’da öldürülen hainlere üzüldüğünü, bunun canice bir infaz olduğunu, onlara ağladığını ve dua ettiğini söylüyor. Daha önce de 40 bin kişinin katili İmralı canisine övgüler yağdırıyordu. Teröristleri övenlere destek verip, eleştirenlere de teröristler için (iyi çocuk, oruç tutar, namaz kılardı) diye savunuyordu. Sayın Arınç'ın gözündeki şehidi, gaziyi sormak istiyoruz kendisine. Ülkesini bölmek devletini parçalamak isteyenler bu kadar iyi insanlardı madem bizler boş yere elimizde silahla karşılarına çıkıp bu vatanı, bu milleti savunmaya çalışmışız. Yok yere şehit, yok yere gazi olmuşuz.''