Şehit Yunus Emre Duran, 24 gün sonra terhis olacaktı!

Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen Er Yunus Emre Duran'ın Ankara'nın Yenimahalleilçesinde ailesine şehadet haberi verildi.

EVİNİN BULUNDUĞU YER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehidin babası Mahmut ve annesi Aynur Duran'a oğullarının şehit düştüğü haberinin verilmesinin ardından şehidin evinin bulunduğu mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. 22 yaşındaki şehidin 1'i kız ikisi erkek 3 kardeşi olduğu öğrenildi.



TERHİSİNE 24 GÜN VARDI

Şehidin amcası Ali Duran, saat 09.00'da aradıklarında ulaşamadıklarını belirterek, "Babası, amcası ve yeğenlerim Kayseri'ye gitti. Şimdi de haberi geldi, şehit oldu diye. Tarhisine 24 gün vardı. Allah belalarını versin. İnşallah, son olur bunlar" diyerek duygularını dile getirdi.



PAYLAŞIMLARI YÜREK DAĞLADI

Şehit Yunus Emre Duran, geçtiğimiz Eylül ayında komutanının şehit olduğu haberini almış ve "Seni unutmayacağız Komutanım :( Nur içinde yatın komutanım" mesajını paylaşmıştı.

Şehit Duran, Anneler Günü'nde ise "Şimdiden Annemin Ve Tüm Annelerin Anneler GünüKutlu Olsun.. Canım Annem Seni Çok Seviyorum" paylaşımını yapmış.



ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Yenimahalle Belediyesi'de şehidin evinin önüne bir taziye çadırı kurdu. Şehidin yarın Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.



haberler.com