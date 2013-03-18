Şehitler Gözyaşları İle Anıldı

Kartal Şehitliği’nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Vali Vekili Davut Haner, Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, il mülki amirleri ve şehit yakınları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Ülkemizi bölmek isteyen, parçalamak isteyen, milletimizin huzuruna göz diken hainler, hangi maskeyi takarsa taksın hainliklerini gizleyemiyor. Her zaman ki gibi kanımızda boğulacak, ateşimizle yanacaksınız” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından şehit mezarlarını ziyaret eden Vali Vekili Haner ve Garnizon Komutanı Demiral, şehit ailelerine tesellilerde bulundu. Şehit yakınları da ziyarette bulunan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.