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Şehitler İçin Mevlid Okuttular

Bünyan Ülkü Ocakları Bünyanlı şehitler için mevlid-i şerif düzenledi.

Şehitler İçin Mevlid Okuttular
Bünyan Hamidiye Camii’nde düzenlenen mevlid-i şerif okumasında ilahiler ve Bünyan Müftüsü Lokman Arslan eşliğinde dualar okundu.
Yoğun katılımın olduğu mevlid-i şerife, şehit ailelerinin yanı sıra, Belediye Başkan vekili Gani Göz, MHP Bünyan İlçe Başkanı Kadir Yalçın, Bünyan Ülkü ocakları Başkanı Süleyman Başgül ve teşkilat mensupları da katıldı.
Program sonrası Bünyan Müftüsü Lokman Arslan camide bir süre şehit aileleri ile ayak üstü sohbet ederken, MHP İlçe başkanı Kadir Yalçın ve Bünyan Ülkü ocakları Başkanı Süleyman Başgül, cemaatle fotoğraf çektirdi.
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