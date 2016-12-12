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ŞEHiTLERiMiZi UĞURLADIK

İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen polis memurları Osman Börklüoğlu ve Yasin İke, memleketleri Kayseri'de son yolculuklarına uğurlandı. 

ŞEHiTLERiMiZi UĞURLADIK

Beşiktaş Vodafone Arena önündeki terör saldırısında şehit düşen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 31 yaşındaki polis memuru İke ile 25 yaşındaki polis memuru Börklüoğlu'nun cenazeleri, baba ocaklarında helallik alınmasının ardından Hunat Camisi'ne getirildi.

Törene şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit İke ve Börklüoğlu'nun naaşları, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Bu arada şehit yakınları, tören alanındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin yazılı olduğu çelengi parçaladı. Bir süre sonra alana getirilen yeni çelenk de parçalandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Osman BörklüoğluYASİN İKEKayseriHUNATCHP
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mehmey 1 ay önce

Allah vatanımızdan eylemesin kim bu vatan ugruna olmazki feda hainler cezasız kalmayacak iki dünyadada

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