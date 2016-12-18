Şehitlerimizi uğurluyoruz

Ocak ve Taş'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, karayoluyla Çiçekdağı ilçesine getirildi. Babaevlerinde helallik alınmasından sonra cenazeler, tören için ilçe meydanına götürüldü. Helallik alınması sırasında şehit Ahmet Taş'ın annesi Arzu Taş, "Sana kıyamazdım kuzum. Sana nasıl kıydılar. Ben sana nasıl dayanacağım." diyerek gözyaşı döktü.

İlçe meydanında şehitlerin babaları Selver Ocak ile Osman Taş, ayakta durmakta zorlandıkları için tekerlekli sandalyede taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, ilçe meydanına getirildiği sırada alanda bulunanlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı. Daha sonra cenaze törenine geçildi.

Kırşehir Müftü Vekili Bekir Ercan'ın ilçe meydanında kıldırdığı cenaze namazlarının ardından şehit Ahmet Taş Çiçekdağı İlçe Mezarlığı'nda, Muhammed Ali Ocak ise Yerköy Kale Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Kırşehir ve Yozgat milletvekilleri Mikail Arslan, Salih Çetinkaya, Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, askeri erkan, mülki idare amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit onbaşılar Ahmet Taş ile Muhammed Ali Ocak'ın yakın arkadaş oldukları, acemi birliğini beraber tamamladıkları ve usta birliğinde vatani görevlerini yaparken şehit düştükleri öğrenildi.