"Şehitlerimizin kemiklerini sızlattın"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, sosyal medyada hesabından Gülten Kışanak'ın fotoğrafını paylaşıp, "Anne, annedir her zaman. Hiçbir ayrım yapmadan amasız fakatsız birbirimizi sevip saymazsak dünyaya daha çok gerilerde kalmaya mahkum olacağız. Gülten Kışanak da bir annedir. Siyasi tutukluları kadınlardan ve hastalardan başlamak üzere bırakın artık" tweetine tepki gösterdi.



Başkan Yavuz, mesajında "Ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bir tweet atan eski Boydak Holding sahiplerinden Mustafa Boydak, Anneler Gününü kutladığımız günde şehit ailelerinin, gazilerin yanında durduğunu göstermesi gerekirken bizleri derinden üzmüştür. Mustafa Boydak tarafını belli etmek adına binlerce askerimizi polisimizi ve güvenlik koruyucularını şehit eden PKK terör örgütünün siyasi uzantısı ve dağ kadrosuna masum insanların çocuklarını tehdit ederek dağa çıkarıp terörist yapan Gülten Kışanak'a özgürlük istiyor. Bir anne olduğunu beyan ederek serbest kalmasını istiyor. Mustafa Boydak’a soruyoruz; FETÖ terör örgütüne ve PKK'lı teröristlere verdiğin desteği sen askerine, polisine, şehitlerine ve gazilerine verdin mi? Unutma; her zaman senin güvenliğini alan, senin hayatta kalman için canlarını veren bu şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde geziyor ve yaşıyorsundur. Güneydoğu'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine PKK ve FETÖ terör örgütü ile birlikte çalışmışlar. Bunu Mustafa Boydak’ın itiraf ediyor olması tespitlerimizi doğruluyor. Mustafa Boydak’ı bu söylemlerinden dolayı nefretle şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.