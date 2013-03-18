Şehitlerin Anısı Kayseri Lisesinde Yaşatılacak

O zamanlar hep eski yazıyla tutulmuş defterler olması nedeniyle böyle bir arşiv kültürü oluşmamış olacak ki, saklamamışlar, yok etmişler” dedi.

Kayseri Lisesinde oluşturulan müzenin kurucularından Yusuf Özmerdivenli, “Türkiye'de olduğu kadar yurt dışına da ünü taşınan Kayseri Lisesinin 100. yıl şeref belgeselini hazırladım. Bugün de okulumuz hala önemini korumaktadır. Bu sayede kendi okuluma hizmet yapmış olmanın gururunu taşıyorum. Tabi bu bilgileri araştırmanın, bilgileri güncel hale getirmenin faydasını da gördük nasıl şu anda gündemde olan bir konu biliyorsunuz, Taş Mektep ulusal bir film çevrildi. Kayseri Lisesi 1920-1921 yılında mezun verememişti. Niçin veremiyor, son sınıf talebeleri gönüllü olarak Sakarya Savaşına gidip hepsi orada şehit düştüğünden okul mezun verememişti. Tabi bunu ben de Kayseri Lisesi mezunu olmama rağmen son yıllara kadar bilmiyordum. Dolayısıyla araştırmalarım esnasında bu bilgilere ulaştık” diye konuştu.

Müze hakkında bilgi veren Özmerdivenli, “Müze daha önce yoktu. Müzeyi kurduktan sonra 14 Ekim Atatürk ismini koyduk. Buraya ileride birileri gelip de bize sınıf lazım diye bu tarihleri merdiven altına atmasınlar diye böyle bir müze oluşturduk. Ben buraya atandığımda baktım birçok böyle tarihi nitelikte müzelik mahiyette eşyalar, belgeler, eserler var ve hep bodrumlarda merdiven altlarında duruyordu. Mesela Osmanlı döneminde kullanılan fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı araçları var ve çürümeye terk edilmişti. Ben bir müze kurma teşebbüsünde bulundum. Sağ olsun Mustafa Parlar, Seyit Tekin arkadaşımız bana yardımcı oldu. Böylece bu müzenin kurulmasını sağlamış olduk” şeklinde konuştu.

Kayseri Lisesinin tamamen müze olacağını ifade eden Özmerdivenli, “İnşallah şu andaki son kararı belki biliyorsunuz, Kayseri Lisesi binasının tarihi kısmının tamamı müze olacak. Böylece bu tarih sadece bir sınıfa hapsedilmiş değil, müze olarak vatandaşlara hizmet verecektir. Yan tarafa yeni ek bina yapılıyor. Eğitime orada devam edilecek. İçinde bulunduğumuz eski bina da restorasyondan sonra müze olacak. Bu müzenin birinci katı Cumhurbaşkanlığı müzesi katı olacak. İki Cumhurbaşkanı yetiştirmiş bir okula herhalde layık diye düşünüyorum. Üst katı da milli mücadele müzesi olacak. Gerek Sakarya'da gerekse Çanakkale’de o Fransız, Ermeni cephesinde ve birçok yerde can veren şehitlerimizin rahmetle anılmasına vesile olmak üzere milli mücadele müzesi olacak” dedi.

Çanakkale savaşına Kayseri Lisesinden gidenlerin olduğunu ancak ellerinde yazılı bir belge olmadığını kaydeden Özmerdivenli, “İşin üzücü tarafı ben yıllarca bu işi araştırdım, mesela o Sakarya Savaşına giden öğrencilerimizin Milli Savunma Bakanlığından listelerini isteyebildik ve bulduk ama ne yazık ki Çanakkale Savaşına giden öğrencilerimizin toplu bir listesine ve bilgilerine ulaşamadık. O zamanlar hep eski yazıyla tutulmuş defterler şunlar, bunlar artı böyle bir arşiv kültürü oluşmamış olacak ki saklamamışlar, yok etmişler. Bizlerin edindiği bilgilere göre Çanakkale Savaşına Kayseri lisesinden çok sayıda öğrenci gitmiş. Orada şehit düşmüşler, hatta en canlı örneği Kayseri Lisesi 100. yıl şeref belgeseli eserin 131. sayfasında belirttiğim gibi Fransız, Ermeni cephesine gönüllü olarak gidiyorlar. Kayseri Lisesi öğrencilerinden Nakibin Osman orada gösterdiği yaralılıktan dolayı orduda kalıyor ve Subay oluyor. Kayseri Lisesi öğrencileri de en az onlar kadar vatan, millet, bayrak, namus kavramını en ön plana atarak canlarını Sakarya Savaşına gitmişler ve şehit olmuşlardır” ifadelerini kullandı.